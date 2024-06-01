Муж Надежды Кадышевой Александр Костюк, основавший ансамбль «Золотое кольцо», рассказал порталу News.ru, что певица продолжает работу и ездит на гастроли. Слухи об онкологическом заболевании у жены он комментировать отказался.

Кадышева выступила во Всероссийском музее декоративного искусства 18 мая. Длительное время она не появлялась на сцене, после его появились слухи, то она больна раком. Но подтверждения этой информации не поступало.

Костюк также прокомментировал слухи о вражде Кадышевой и Надежды Бабкиной. Он заявил, что времени для обсуждения сплетен у него и супруги нет. Обе певицы выступают с народным репертуаром, который сейчас становится все более популярным как раз благодаря таким исполнительницам.