Мэр Львова Андрей Садовой жестко раскритиковал заведения, которые используют яркие витрины на фоне тотального дефицита электрической энергии на Украине. Он потребовал перейти в режим экономии света.

«Нам сейчас критически важно экономить электроэнергию. Везде, где это возможно», — написал Садовой в своем Telegram-канале.

По его мнению, витрины и вывески с подсветкой являются плохой рекламой в то время, когда на всей территории страны нет света.

Напомним, что стабилизационные отключения действительно ввели по всей Украине кроме западных областей. И это несмотря на то, что именно на западе страны больше всего повреждена энергетическая инфраструктура. Фактически, вся Украина экономит свет, чтобы Львов мог пользоваться ним максимально комфортно.