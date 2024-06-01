Российский матрос Андрей Буторин использовал противодронное ружье, чтобы уничтожить шесть украинских беспилотников. Когда оно разрядилось, он переключился на стрелковое оружие и успел сбить еще два вражеских дрона, передает ТАСС.

«В результате умелых и грамотных действий матроса Андрея Буторина были сохранены жизни военнослужащих, боевая техника и личный состав группы», – рассказало Минобороны России о подвиге матроса.

Отмечается, что Буторин вступил в схватку с беспилотниками противника под плотным минометными огнем рискуя собственной жизнью.

Кроме того, ведомство рассказало о младшем сержанте Михаиле Филине. Он проявил бдительность при наблюдении за перемещениями врага, своевременно заметил приближение штурмовой группы ВСУ и сообщил о ней минометчикам, уничтожившим пехотинцев.