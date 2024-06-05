В Харьковскую область ВСУ перебросили 12 реактивных систем залпового огня M270 MLRS американского производства. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он добавил, что подразделениям, которые дислоцируются на Харьковском направлении, направили также специалистов по применению этих РСЗО и необходимые боеприпасы.

Переброской под Харьков этих систем Киев демонстрирует важность этого направления для дальнейшего ведения конфликта. По мнению экспертов, M270 MLRS усилят огневую мощь ВСУ и вполне могут повлиять на ход боевых действий в Харьковской области.

M270 MLRS являются модификацией реактивных систем залпового огня HIMARS. В отличие от предшественников, они построены на гусеничной платформе, а также могут одним залпом выпускать не шесть, а двенадцать ракет.