Военнослужащие российской армии сорвали планы командования ВС Украины по проведению успешной локальной «победоносной операции» в окрестностях населенного пункта Волчанск. Об этом в беседе с корреспондентом информационного агентства ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Волчанск украинскому командованию не удается осуществить свой замысел», – отметил эксперт.

По его словам, судя по количеству задействованных резервов со стороны командования украинской армии под Волчанском в Харьковской области и информационному сопровождению контрнаступления ВСУ можно сделать вывод, что Киев пытался провести «победоносную операцию» в течение трех суток.

Однако благодаря стойкости российских военнослужащих замысел командования ВС Украины полностью провалился. Оказалось, что возведенные российскими бойцами оборонительные сооружения оказались намного крепче, чем предполагала разведка противника.