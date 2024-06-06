Оператор дрона-камикадзе «Ланцет» эффектным футбольным ударом «сухой лист» уничтожил украинский танк Т-64, замаскированный под деревом. Видео этого эпизода опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

На кадрах видно, как дрон сперва совершает невообразимые маневры, уходя от украинских средств ПВО, затем разворачивается и улетает в другую сторону, но тут же внезапно заходит на цель и поражает спрятанный украинский танк.

В футболе удар «сухой лист» означает полет мяча по сложной траектории, когда он внезапно падает в ворота после мастерского удара. Дрон демонстрировал еще более сложные маневры, но принцип использовался тот же – траектория полета была абсолютно непредсказуемой для противника.

Напомним, «Ланцеты» в ходе СВО стали одним из наиболее грозных видов оружия ВС РФ. Они успешно поражают бронетехнику, РСЗО, зенитно-ракетные комплексы. Новые модификации с дальностью до 40 километров долетают даже до аэродромов в тылу, где подрывают вражеские самолеты.