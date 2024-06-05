В ночь на 3-е июня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли комбинированный ракетный удар по выявленному месту временной дислокации элитного подразделения ВС Украины «Птахи Мадьяра», специализирующегося на атаках ударными дронами. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает военный корреспондент Александр Коц.

«Делать выводы о судьбе главаря подразделения Мадьяра не будем. В любом случае его уничтожение даст лишь медийный эффект», – написал в своем Телеграм-канале военкор.

По его словам, потеря высококвалифицированных операторов ударных дронов для киевского режима является очень болезненным ударом в условиях современных боевых действий. При этом военкор отметил, что вместе с украинскими операторами БпЛА под удар российских ракет в поселке Дачное в Харьковской области также попали натовские инструкторы и иностранные наемники.

Военкор Коц намекнул, что иностранцы слишком активно пользовались сим-картами зарубежных операторов в месте временной дислокации, что позволило российской армии нанести точный ракетный удар.