Украинская армия намеревалась в боях за Киев использовать «чеченский сценарий», рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко.

Он пояснил, что в первые дни спецоперации его бригаду отправили в жилой массив ДВРЗ, где и велась подготовка к оборонительным действиям.

На улице Алматинской на въезде в украинскую столицу в промышленной зоне проделывали многочисленные ходы для внезапного появления перед наступающими российскими войсками. Кроме того, под жилыми домами проделывались подкопы, они соединялись между собой системой траншей.

Федоренко также отметил, что бригада участвовала в так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в 2014 году и имела боевой опыт.