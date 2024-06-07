Минувшей ночью российские силы вновь нанесли массированный удар по тыловым зонам на Украине. Порядка 50-ти «Гераней» и дальнобойных ракет осуществили удар по военным и критическим объектам в шести украинских областях. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Самый мощный удар пришелся на Киевскую область – на одном из предприятий произошло сильное возгорание. До сих пор пожарные службы не смогли локализовать огонь. Согласно информации украинских пабликов, огромные клубы черного дыма видны в украинской столице.

По информации Телеграм-канала «Шейх Тамир», из-за прилета произошло возгорание нефтебазы, расположенной в поселке Гребенки. Также ВС России поразили расположение украинских войск в Белой Церкви в Киевской области. Эти удары можно считать ответным за атаку ВСУ российского нефтеперерабатывающего завода в Новошахтинске.

Кроме того, российские силы нанесли массированные удары по Винницкой, Львовской и Хмельницкой областям.