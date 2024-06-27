Эксперт в сфере кибербезопасности Роман Бондаренко рассказал порталу Gazeta.ru, что с началом туристического сезона участились случаи обмана путешественников аферистами. Он также назвал несколько распространенных схем мошенничества.

Первая из них – это фальшивый Wi-Fi. Злоумышленники создают сеть с названием, похожим на легитимное и обеспечивают возможность бесплатного подключения. А затем получают доступ к аккаунтам пользователей для дальнейших мошеннических действий.

Вторая схема – это фальшивые гиды или потенциальные попутчики. Они создают Telegram-каналы и предлагают самые разнообразные услуги. Чаще всего требуют стопроцентную предоплату.

«Дальше схемы могут быть разные – просят внести якобы предоплату за услугу и пропадают с деньгами или предлагают зарегистрировать и ввести свои данные для участия в поездке, а затем пытаются взломать соцсети и мессенджеры», – пояснил эксперт.

Кроме того, аферисты рассылают на электронную почту “выгодные предложения” – предоставление субсидии на приобретение тура либо “налоговые вычеты за отдых”. При этом в письме содержится фишинговая ссылка, переход по которой чреват потерей всех средств на карте.