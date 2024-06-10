Заявления Соединенных Штатов о том, что российский самолет ДРЛО А-50 был сбит над Азовским морем зенитно-ракетным комплексом Patriot – это вранье. У американцев пока «сбивался не выросла» поражать подобные воздушные машины, сообщил депутат Госдумы Андрей Картаполов, возглавляющий комитет по обороне.

Ранее о сбитом А-50 и о транспортном самолете Ил-76 заявила начштаба 10-го армейского корпуса ВС США полковник Розанна Клементе. Она заявила, что для ударов по этим самолетам Киев задействовал ЗРК Patriot.

«Безбожно врут!», – прокомментировал это заявление Картаполов.

Он напомнил, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления никто не сбивал. В том числе, и сами ВС США. Поэтому заявления полковника не соответствуют действительности.