В мире цифровизации создание приложений становится все более доступным. No-code платформы позволяют разрабатывать полноценные онлайн сервисы без необходимости писать код. Это делает их привлекательными для широкой аудитории, включая тех, кто не обладает техническими навыками.
Основные этапы создания no-code приложения
1. Выбор платформы
Первым шагом является выбор подходящей no-code платформы. Их много, и каждая имеет свои плюсы. Чуть ниже мы поговорим о двух популярных.
Спойлер: речь пойдет о Zapier и Webflow.
2. Планирование функциональности
Перед тем как приступить к созданию приложения, важно определить его основные функции и возможности. На этом этапе необходимо:
- проанализировать целевую аудиторию и ее потребности
- составить список основных функций, которые должны быть реализованы
- обозначить приоритеты функций и этапы их разработки
3. Настройка интерфейса
Интерфейс пользователя (UI) играет ключевую роль в успехе приложения. No-code платформы дают удобные инструменты для создания и настройки интерфейса:
- используйте готовые шаблоны или создавайте дизайн с нуля
- обратите внимание на удобство и интуитивность вашего интерфейса
- тестируйте дизайн на разных устройствах для обеспечения адаптивности (проект под ПК может плохо смотреться на смартфонах)
Например, в Webflow можно создавать сложные макеты страниц с помощью drag-and-drop интерфейса.
4. Интеграция сервисов
Для расширения возможностей приложения и автоматизации процессов может потребоваться интеграция с различными сервисами:
- подключите CRM-системы, почтовые сервисы, социальные сети и другие инструменты
- настройте автоматические рабочие процессы для экономии времени и повышения эффективности
Zapier, например, позволяет подключать и автоматизировать взаимодействие с более чем 2000 сервисами, такими как Gmail, Slack, Google Sheets и многими другими!
5. Тестирование
Прежде чем запустить приложение, необходимо провести тщательное тестирование:
- проверяйте каждую функцию на наличие ошибок и проблем
- проводите тестирование на разных устройствах и в разных браузерах
- собирайте обратную связь от пользователей и вносите необходимые изменения
Этот этап позволяет выявить и исправить лаги, а также убедиться в том, что все функции работают корректно.
Примеры популярных no-code платформ и их возможности
- Zapier. Подходит для автоматизации бизнес-процессов. С его помощью можно связать различные сервисы и создать цепочки действий, которые будут выполняться автоматически. Например, настроить, чтобы каждое новое письмо в Gmail автоматически сохранялось в Google Sheets.
- Webflow. Ориентирован на создание профессиональных веб-сайтов без знаний HTML, CSS и JavaScript. Платформа включает гибкие инструменты для дизайна, а также возможности интеграции с другими сервисами, такими как Shopify или Mailchimp.
Преимущества использования no-code платформ
— скорость разработки: создание приложения на no-code платформе занимает меньше времени по сравнению с традиционной разработкой. Можно быстро запускать новые продукты и вносить изменения в уже существующие.
— снижение затрат: зерокодинговые сервисы позволяют значительно сократить расходы на разработку, так как многие из них предлагают бесплатные тарифы или пробные периоды.
— возможность быстрого прототипирования: платформы без кода умеют создавать и тестировать прототипы приложений за секунды (как ответ ChatGPT)
Ну что, мы убедили вас в том, что zero coding — это круто?) Если хотите больше узнать о нем, онлайн медиа «Я зерокодер» в этом поможет. Там регулярно публикуются новые статьи про разработку без кода