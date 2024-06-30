В мире цифровизации создание приложений становится все более доступным. No-code платформы позволяют разрабатывать полноценные онлайн сервисы без необходимости писать код. Это делает их привлекательными для широкой аудитории, включая тех, кто не обладает техническими навыками.

Основные этапы создания no-code приложения

1. Выбор платформы

Первым шагом является выбор подходящей no-code платформы. Их много, и каждая имеет свои плюсы. Чуть ниже мы поговорим о двух популярных.

Спойлер: речь пойдет о Zapier и Webflow.

2. Планирование функциональности

Перед тем как приступить к созданию приложения, важно определить его основные функции и возможности. На этом этапе необходимо:

проанализировать целевую аудиторию и ее потребности

составить список основных функций, которые должны быть реализованы

обозначить приоритеты функций и этапы их разработки

3. Настройка интерфейса

Интерфейс пользователя (UI) играет ключевую роль в успехе приложения. No-code платформы дают удобные инструменты для создания и настройки интерфейса:

используйте готовые шаблоны или создавайте дизайн с нуля

обратите внимание на удобство и интуитивность вашего интерфейса

тестируйте дизайн на разных устройствах для обеспечения адаптивности (проект под ПК может плохо смотреться на смартфонах)

Например, в Webflow можно создавать сложные макеты страниц с помощью drag-and-drop интерфейса.

4. Интеграция сервисов

Для расширения возможностей приложения и автоматизации процессов может потребоваться интеграция с различными сервисами:

подключите CRM-системы, почтовые сервисы, социальные сети и другие инструменты

настройте автоматические рабочие процессы для экономии времени и повышения эффективности

Zapier, например, позволяет подключать и автоматизировать взаимодействие с более чем 2000 сервисами, такими как Gmail, Slack, Google Sheets и многими другими!

5. Тестирование

Прежде чем запустить приложение, необходимо провести тщательное тестирование:

проверяйте каждую функцию на наличие ошибок и проблем

проводите тестирование на разных устройствах и в разных браузерах

собирайте обратную связь от пользователей и вносите необходимые изменения

Этот этап позволяет выявить и исправить лаги, а также убедиться в том, что все функции работают корректно.

Примеры популярных no-code платформ и их возможности

Zapier. Подходит для автоматизации бизнес-процессов. С его помощью можно связать различные сервисы и создать цепочки действий, которые будут выполняться автоматически. Например, настроить, чтобы каждое новое письмо в Gmail автоматически сохранялось в Google Sheets. Webflow. Ориентирован на создание профессиональных веб-сайтов без знаний HTML, CSS и JavaScript. Платформа включает гибкие инструменты для дизайна, а также возможности интеграции с другими сервисами, такими как Shopify или Mailchimp.

Преимущества использования no-code платформ

— скорость разработки: создание приложения на no-code платформе занимает меньше времени по сравнению с традиционной разработкой. Можно быстро запускать новые продукты и вносить изменения в уже существующие.

— снижение затрат: зерокодинговые сервисы позволяют значительно сократить расходы на разработку, так как многие из них предлагают бесплатные тарифы или пробные периоды.

— возможность быстрого прототипирования: платформы без кода умеют создавать и тестировать прототипы приложений за секунды (как ответ ChatGPT)

Ну что, мы убедили вас в том, что zero coding — это круто?) Если хотите больше узнать о нем, онлайн медиа «Я зерокодер» в этом поможет. Там регулярно публикуются новые статьи про разработку без кода