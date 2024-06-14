Экипаж российского танка Т-90 снял на видео уникальные кадры боя на Харьковском направлении. Отстреляв весь боекомплект по позициям ВСУ, российские танкисты продолжили бой, используя дистанционную пулеметную установку. Соответствующие кадры были опубликованы авторами Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Экипаж Т-90М танкового батальона “Чёрное Крыло” Группировки “Север” при успешном уничтожении огневых точек противника, обнаружив пуск ракеты типа “Джавелин”, использовал систему постановки завес и успешно покинул огневую позицию», – сообщают авторы Телеграм-канала.

Выпущенный из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin боеприпас сдетонировал в верхней части башни, однако нанести серьезные повреждения не смог. Экипаж российской бронемашины успешно загасил возгорание и самостоятельно вывел танк Т-90 в безопасное место с поля боя.

Напомним, что в населенном пункте Волчанск, расположенном в приграничных районах Харьковской области, продолжаются ожесточенные боевые действия. ВС РФ выбивают противника из мощного укрепрайона, оборудованного на территории Агрегатного завода.