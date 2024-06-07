В пресс-службе МЧС России сообщили, что спасателям удалось достать из-под завалов обрушившегося подъезда многоэтажного дома в Луганске достать еще одну пострадавшую. По информации ведомства, женщина была найдена живой и уже отправлена в медучреждение. Другой информации о состоянии пострадавшей на данный момент нет.

Утром 7 июня ВСУ осуществили атаку на Луганск. В результате в населенном пункте произошло несколько взрывов. В результате ракетного удара противника рухнул один из подъездов многоквартирного дома. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, всего в результате ракетной атаки ВСУ пострадало 22 человека в разных районах Луганска. По информации министра здравоохранения Луганской Народной Республики, среди пострадавших в Луганске есть 8-летний ребенок.

По предварительным заключениям экспертов, по Луганску Вооруженные силы Украины выпустили не менее шести ракет ATACMS.