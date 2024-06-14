Американские многофункциональные истребители F-16 не являются «чудо-оружием с волшебными свойствами». Их эффективность на поле боя зависит от многих факторов, включая мастерство пилотов. Об этом в своем материале сообщает портал «Военное дело» со ссылкой на заявление экс-командующего войсками США в Европе генерала Бена Ходжеса.

«Истребитель F-16 – отличный самолет, он обладает большими возможностями, но в нем нет ничего волшебного, как нет ничего волшебного в любой другой системе вооружения», – заявил Ходжес.

По его словам, эффективное применение авиации Вооруженными силами США обусловлено многими факторами. Мало спроектировать и построить хороший самолет, также необходимо обучить пилотов и технический персонал. При этом эффективность применения истребителей на поле боя также зависит от способности подавить систему ПВО противника, вовремя производить ремонт техники и осуществлять дозаправку истребителей.

Поэтому первые боевые вылеты украинских пилотов, никогда ранее не пилотировавших данную технику, с большей долей вероятности обернутся трагедией.