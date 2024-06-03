Украинская армия обстреляла шесть населенных пунктов в Белгородской области. По предварительным данным, жертв среди мирного населения не выявлено. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Еще шесть населенных пунктов Белгородского района подверглись атакам со стороны ВСУ», – написал губернатор Белгородской области.

В поселке Майский в результате отражения атаки со стороны ВСУ средствами противовоздушной обороны была повреждена крыша частного дома и автомобиль. В населенном пункте Никольское повреждения получил офис семейного врача.

На территории сельскохозяйственного предприятия, расположенного в поселке Ольховатка, осколками был поврежден автомобиль одного из сотрудников. Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи, расположенный в селе Бессоновка. В селе Ясные Зори были повреждены окна в 5 частных домовладениях.