Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале о последствиях обстрелов региона со стороны украинской армии за прошедшие сутки.

«В Белгороде после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в двух квартирах двух многоквартирных домов», – написал губернатор российского региона.

По его словам, также в Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили 18 автомобилей, крыша частного дома и крыша гаража. Вооруженные силы Украины в течение суток также обстреляли такие населенные пункты, как Дубовое, Новосадовое, Октябрьское, Головина, Ближнее, Бессоновка, Петровка, Красный Хутор, Щетиновка, Таврово, Ясные Зори и хутор Церковный.

Всего по региону в течение суток было запущено с территории Украины 13 ударных дронов, 4 из которых удалось перехватить средствами ПВО ВС РФ. В населенных пунктах региона было повреждено 4 дома, 2 надворные постройки, 2 автомобиля, административное здание и храм.