Музыкальный коллектив «Мираж» был приглашен на суперфинал Кубка России по футболу, прошедший между командами «Балтика» из Калининграда и «Зенит» из Санкт-Петербурга на стадионе «Лужники». Видеозапись выступления группы после матча была опубликована в YouTube-канале FONBET Кубок России.

«Выступление в легендарных “Лужниках”… Наш масштаб и наш размер! 42 тысячи зрителей, к тому же футбольных болельщиков, да еще и суперфинал», – приводит слова гитариста и лидера группы «Мираж» Алексея Горбашова издание «Газета.ru».

По словам лидера музыкального коллектива, атмосфера на стадионе была незабываемой, поскольку эмоции у футбольных фанатов после завершившегося матча буквально зашкаливали. Горбашов подчеркнул, что хит группы «Новый герой» не потерял своей актуальности и в 2024 году. При этом трек группы пользуется популярностью среди пользователей основных стриминговых сервисов.