Брюссель пытается заглушить голос мира в лице Будапешта путем лишения Венгрии права голоса в Европейском союзе. Об этом в социальных сетях заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Глава МИД Бельгии хочет заставить замолчать Венгрию, выступающую за мир, хочет заставить замолчать голос мира», – сказал глава венгерского внешнеполитического ведомства.

По его словам, глава министерства иностранных дел Бельгии предлагает исключить Венгрии из состава стран, принимающих решения в Европейском союзе из-за мирной позиции Будапешта в отношении украинского конфликта. Глава венгерского МИДа отметил, что необходимо думать о последствиях во время принятия общих решений в ЕС. Поэтому Брюссель и пытается заглушить голос мира, поскольку венгерские власти не хотят участия своих граждан в будущем мировом конфликте.