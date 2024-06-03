Бывший генерал-лейтенант американской армии Марк Хертлинг назвал жалобы украинских военнослужащих на танки Abrams «полной чушью». Об этом экс-генерал ВС США заявил во время интервью американскому телеканалу CNN.

«Я скажу одним словом: это полная чушь», – сообщил Хертлинг в ответ на жалобы украинских военнослужащих на американские танки Abrams, выявленные в ходе боевых действий.

По его словам, Вашингтону не следовало передавать танки Abrams вооруженным силам Украины, поскольку боевые машины американского производства слишком требовательны к техническому обслуживанию. Экс-генерал США отметил, что в рядах украинской армии отсутствуют квалифицированные инженеры-механики, способные правильно обслуживать танки Abrams.

Ранее в эфире телеканала CNN вышел репортаж, в котором украинские военнослужащие перечислили основные проблемы танков Abrams, выявленные в ходе боевых действий. Бойцы ВСУ жаловались на недостаточное бронирование, проблемах с нехваткой боеприпасов и часто возникающих технических неполадках.