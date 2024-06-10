«Динамика победы» в зоне СВО прочно обосновалась на стороне российских войск, что сводит с ума коллективный Запад.

Кураторы киевского режима начали понимать, что либо они начнут шевелиться и быстрее снабжать Украину новыми видами вооружений, либо уже к ноябрю ВС РФ подойдут к вратам Киева, рассказал отставной французский генерал Венсан Депорт.

Он раскритиковал Запад за «пассивную позицию» в противостоянии с Россией и отметил, что она вполне может привести к катастрофическим для Украины последствиям. ВСУ будут полностью разбиты, а российские военные возьмут Киев и отрежут остатки страны от Черного моря.