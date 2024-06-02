В районе Попасной в Луганской народной республике генерал-майор Канамат Баташев пожертвовал собой, чтобы спасти российских штурмовиков и помочь им выбраться из «огневого мешка».

Портал «Царьград» рассказал, что Баташев летал на самолете Су-25. Он получил сигнал о попадании российских штурмовиков в окружение противника и сразу отправился к ним на помощь.

Баташев знал, что в районе населенного пункта Пилипчатино, где бойцы оказались в «огневом мешке», находится достаточно сильная система противовоздушной обороны ВСУ. Но все же решил рискнуть ради спасения жизней русских солдат.

Генерал уничтожил украинские подразделения и обеспечил штурмовикам выход из окружения. Но вернуться на базу уже не успел – по самолету попала зенитная ракета украинской ПВО. Катапультироваться Баташеву не удалось.

1 июня 2022 года генерал-майоруКанамату Баташеву было присвоено звание Героя России.