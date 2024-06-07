Согласно заявлению французского президента Эммануэля Макрона, Париж передаст Киеву пять истребителей Mirage 2000. Также он отметил, что украинских пилотов будут обучать французские инструкторы. Данное заявление президент Франции сделал накануне своей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Французский истребитель Mirage 2000 не является новым боевым самолетом. Он был разработан еще в 1976 году, а его первые образцы поступили в войска в 1983 году и встали на боевое дежурство в 1984 году. Этот истребитель уже признан устаревшим. Он может рассматриваться лишь как носитель управляемых авиабомб и крылатых ракет.

По мнению специалистов, Mirage 2000 не будет базироваться на украинских территориях, так как пригодные аэродромы на Украине регулярно подвергаются атакам ВС РФ. По всей Вероятности, французские истребители будут находится на территории Румынии и Польши, а затем пересекая границу с Украиной, осуществлять пуск ракет и возвращаться на места своего постоянного базирования.

Эксперты заявляют, что пять французских Mirage 2000 особо «не сделают погоды» в зоне СВО. А вот отношения между Россией и Францией испортятся окончательно.