Операторы FPV-дронов Уссурийского соединения ВДВ России и днем, и ночью проводят разведку позиций противника у Часова Яра, рассказал «Пятый канал» со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что работа аэроразведчиков очень важна для российских подразделений, которые сейчас уверенно продолжают наступление в этом населенном пункте. FPV-дроны хорошо зарекомендовали себя. Они перемещаются на скорости более 100 километров в час, что дает возможность легко уходить от ударов ВСУ, а также эффективно находят противника даже в укрытиях или хорошо замаскированных опорных пунктах.

Дроны выполняют одновременно несколько задач – они вычисляют противника, после чего оператор передает координаты артиллерийских орудий, техники, скоплений живой силы ВСУ на командный пункт, а также корректируют огонь российских средств поражения и подтверждают точное попадание по целям.