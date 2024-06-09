Лидеры западных стран опасаются, что Вооруженные силы Российской Федерации могут снова оказаться под Киевом уже в ноябре текущего года. Об этом в беседе с корреспондентом радиостанции France Info (FI) заявил французский генерал и профессор Института политических исследований Парижа Венсан Депорт.

По его словам, ни один военный эксперт на Западе не может гарантировать, что российские войска не смогут вновь оказаться на окраинах украинской столице уже в ноябре текущего года. Эксперт отметил, что в настоящий момент инициатива на поле боя находится на стороне Вооруженных сил Российской Федерации.

В сложившихся обстоятельствах западные лидеры пытаются обеспечить украинскую армию необходимым количеством боеприпасов и вооружений для удержания позиций на линии боевого соприкосновения. При этом данная позиция Запада по отношению к украинскому конфликту непременно приведет Киев к катастрофе на поле боя.