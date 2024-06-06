Президент России Владимир Путин вновь заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский уже не может считаться главой государства. Его действия сейчас являются захватом власти. Единственным законным руководителем на Украине является спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Однако и с ним РФ не может вести переговоры и заключать какие-либо соглашения, так как Стефанчук полностью подконтролен нелегитимному Зеленскому. «МК» в беседе с экспертами разбирался, с кем может договариваться Россия.

Политолог Василий Стоякин заявил, что скорее всего урегулирование конфликта будет производиться на международном уровне с участием Соединенных Штатов и Евросоюза. При этом Зеленского в эту компанию никто не возьмет – с ним уже будут договариваться представители Вашингтона по результатам переговоров между Россией и США.

К вопросу о переговорах между Москвой и Киевом можно будет вернуться позже. Но только после того, когда пост президента Украины займет всенародно выбранный политик, а не утративший легитимность Зеленский.