Украинская исполнительница Светлана Лобода, которую пригласили на День города в Латвии, разочаровала зрителей. Ее выступление закончилось громким скандалом, передает «МК» слова одной из посетительниц концерта.

Лобода традиционно эпатировала публику выходом на сцену с расстегнутой ширинкой, но со всем остальным у нее возникли проблемы. Певица исполнила старые песни на русском языке, не желая отказываться от репертуара, который, собственно, и сделал ее знаменитой. Кроме того, зрители отметили, что Светлана «увяла», ее голос стал уже не тем, что прежде, исполнительница много фальшивила, вызывая возмущение.

«Видно, что Света чахнет без России», – рассказала зрительница.

Также она отметила, что многие назвали выступление Лободы «самодеятельностью» и попросили больше не приглашать певицу.