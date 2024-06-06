На полигоне у населенного пункта Бульбоака на границе Молдавии и Приднестровья появляется все больше военной техники. Кишинев стягивает ее туда что создает военную опасность для непризнанной республики, заявил глава Объединенной контрольной комиссии от ПМР Олег Беляков.

«Это неправильно. Потому что мы прекрасно понимаем, что есть элемент какой-то военной опасности, и мы должны постоянно в рамках миротворческой операции не забывать про это. Потому что мы обеспечиваем безопасность как внутри зоны безопасности, так и за её пределами», – цитирует руководителя ОКК РИА Новости.

Беляков также отметил, что техника уже практически постоянно находится на этом полигоне, Молдавия проводит стрельбы из артиллерийских орудий, учения с применением танков и других боевых машин. При этом Кишинев не считает необходимым поставить в известность власти Приднестровья.