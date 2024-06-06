В качестве ответа на разрешение Запада для Украины наносить удары по территории РФ, Москва могла бы начать поставки на Кубу противокорабельных и крылатых ракет. Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Хатылев.

Он отметил, что ракеты «Оникс», «Калибр» и даже гиперзвуковые «Кинжалы» можно было бы отправлять третьим странам, чтобы они атаковали ними инициаторов эскалации конфликта на Украине.

«Сегодня трудно себе представить, что Россия резко могла бы на Кубу завезти современнейшие ракеты «Сармат». Однако крылатые ракеты и современные виды морских ракет — это вполне реально», — заявил аналитик.

Также он добавил, что Россия на мировом рынке реализует самые различные виды вооружения. Это экспортные их варианты, которые существенно отличаются от тех, что используются ВС РФ. В основном покупают оружие Алжир, Сирия, целый ряд других стран в Африке и Азии. Также РФ могла бы поставлять ракеты на Ближний Восток, причем самые современные их разновидности.