Украинская армия будет испытывать проблемы с наличием боеспособных танков в ближайшие полгода, поскольку запасы бронемашин в рядах ВСУ практически исчерпаны. Об этом в беседе с корреспондентом портала «Военное дело» сообщил эксперт Илья Крамник.

«Сейчас с танками очень большая проблема. И в течение полугода ВСУ просто неоткуда взять большое количество танков», – отметил военный аналитик.

По его словам, запасы советских танков, которые можно предать Киеву, в странах Восточной Европы практически исчерпаны. Большим количеством танков на хранении располагают только две страны: США и Турция. Однако передача танков в распоряжение ВСУ со стороны турецкой армии маловероятна, поскольку в таком случае Анкара окончательно испортит отношения с Россией, что негативно скажется на ее экономике.

Вашингтон же стремится зарабатывать на украинском конфликте, а не терять средства. К тому же США хранят в резерве большое количество вооружений на случай возможного вооруженного конфликта в Тайване. При этом Белый дом может поделится с Киевом несколькими десятками реактивных систем залпового огня HIMARS. Также ВСУ могут получить в этом году от 10 до 15 истребителей F-16.