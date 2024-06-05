Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» группировки ВС РФ «Юг» успешно выполнил задачу по разгрому позиций ВСУ, несмотря на атаки вражеских дронов, рассказал офицер с позывным «Искра».

Он отметил, что уже на отходе по ТОС-1А попал FPV-дрон. Еще два также предпринимали попытки атаковать, но один из них бойцы сбили из противодронового ружья, а другой улетел.

Несмотря на попадание, экипажу все же удалось уйти с огневой позиции и завершить выполнение боевой задачи.

Офицер также отметил, что помимо противодроновых ружей, от вражеских беспилотников «Солнцепек» прикрывают системы РЭБ и ПВО. Кроме того, на боевой машине установлена защитная сетка. После ударов по противнику, ТОС сразу же меняет позицию, что позволяет избежать поражения ответными ударами.