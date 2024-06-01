В подконтрольном Киеву Запорожье перекрыто движение в районе ДнепроГЭС. Об этом сообщил глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов пояснил, то в Запорожье прогремела серия взрывов, закрытие автомобильного движения связано скорее всего именно с ними.

Также Рогов сообщил о прилетах в тех районах, которые ВСУ используют для ведения боевых действий.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко рассказал о повреждении объектов энергетической инфраструктуры Украины сразу в пяти регионах. Среди них он назвал и Запорожскую область (подконтрольную Киеву территорию). Кроме того, удары были нанесены по энергообъектам в Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой и Донецкой областях.