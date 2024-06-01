Украинская энергокомпания ДТЭК сообщила о серьезных повреждениях двух тепловых электростанций в результате ударов ВС РФ в ночь на 1 июня. О каких именно ТЭС идет речь, не уточняется.

В холдинге заявили, что за последние два с половиной месяца это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции. С начала конфликта они попадали под удары более 180 раз.

Ранее стало известно о повреждении энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Запорожской областей. Глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, то подробности утоняются.

На днях украинский министр также заявлял, то в стране снова возник дефицит генерируемой электроэнергии, поэтому возвращаются графики ее отключений.