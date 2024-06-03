Украинцы, которые выехали из страны, спасаясь от мобилизации, и не хотят становиться на военный учет, должны отказаться от гражданства. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Хорошо, пусть сдает украинский паспорт, берет другой», — заявила она в ответ на вопрос, что делать, если украинец за рубежом не становится на военный учет.

Она также отметила, что уехавшие с Украины военнообязанные, которые не хотят возвращаться и участвовать в боевых действиях, «сделали свой выбор».

В Германии, Польше и Чехии, согласно результатам опросов, 7 процентов украинцев уже получили гражданство этих государств. Еще 45% заявили, что с удовольствием сменили бы украинский паспорт.