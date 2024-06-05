Физического устранения президента Украины Владимира Зеленского осталось ждать совсем недолго, уверен депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман. Он рассказал “МК”, что ликвидируют кровавого клоуна его западные партнеры.

Он назвал союзников Киева создателями террористической организации “Украина” и отметил, что сейчас они дожидаются, пока Зеленский наберет на себя как можно больше негатива. Также они спишут на него все свои преступления, которые назовут его личными инициативами.

“После победы Трампа, пока Байден и его команда еще будут сохранять полномочия, им выгодно будет убрать Зеленского. И не только его, чтобы их всех потом сложнее было судить. Поскольку один из ключевых свидетелей будет убран. А в англосаксонской юриспруденции показаниям свидетелей предают преувеличенно большое значения. Значительно большее, чем в других странах. Поэтому там свидетелей убивают чаще”, – пояснил Вассерман.

Он также отметил, что Зеленский слишком много знает о делах Байдена и его сына, поэтому спокойно жить за границей после уничтожения Украины ему никто не даст.