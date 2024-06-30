Американский портал Defense News опубликовал статью с рекомендациями для украинской армии по борьбе с планирующими авиабомбами ФАБ, используемыми российскими ВКС. Однако ничего нового авторы предложить не сумели.

Они ожидаемо написали, что справиться с самими авиабомбами практически невозможно, они летят на относительно небольшое расстояние, из-за чего ПВО не успевает отреагировать на удары. Единственный способ, названный журналистами – это атака на самолеты-носители боезарядов.

По мнению экспертов, ВСУ должны комбинировать средства радиоэлектронной борьбы с ракетами “воздух-воздух”. Это якобы позволит справиться с российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34.

Надо отметить, что в Киеве давно поняли, что с бомбами им не справится и пытаются бороться с самолетами, для чего к Харькову даже были переброшены американские ЗРК Patriot. Однако ВС РФ быстро нашли их и уничтожили. Что касается ракет “воздух-воздух”, у Киева нет самолетов, способных конкурировать с российскими истребителями. Да и со средствами РЭБ у него тоже проблемы.

Ранее стало известно, что ВСУ просят у США разрешения атаковать авиабазу Балтимор в Воронеже, где базируются десятки Су-34.