Киев хочет сделать одной из целей западных ракет российскую авиабазу “Балтимор” в Воронеже. Она располагается всего в 200 километрах от украинской границы, поэтому боезаряды ATACMS способны долететь до нее, сообщило издание Forbes.

Авторы публикации отмечают, что именно с этой базы взлетают российские истребители-бомбардировщики Су-34, которые несут на борту авиабомбы ФАБ с модулями планирования и коррекции. С этими боезарядами Киев не в состоянии что-либо сделать, так как их не перехватывает ПВО, поэтому ВСУ то и дело сталкиваются с серьезными проблемами и несут крупные потери.

Киев пытается получить разрешение задействовать ATACMS, чтобы ударить по аэродрому Балтимор, уничтожить все самолеты Су-34 и таким образом прекратить удары авиабомбами. Но президент США Джо Байден пока не намерен предоставлять такое разрешение.

Напомним, Россия использует бомбы ФАБ-500, ФАБ-1500, ОДАБ-1500. Также она уже несколько раз задействовала мощные боезаряды ФАБ-3000, которые разносят хорошо укрепленные позиции и командные пункты ВСУ.