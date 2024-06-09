Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видеозапись из Часова Яра. Российские бойцы водрузили государственный флаг на разрушенном здании города. Соответствующий ролик был снят беспилотным летательным аппаратом.

Как уточнил военкор, российский триколор развивается на одном из разрушенных зданий в микрорайоне Канал. По словам Руденко, этот район уже находится под контролем наших сил, а теперь российские бойцы начали свое продвижение к центру города.

Журналист уточнил, что это стало возможным из-за перегруппировки войск ВСУ, находящихся на обороне Часова Яра.

«По сути, оставшиеся силы ВСУ в Часовом Яре попросту бросили на разрыв», – сообщил Руденко.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что часть подразделения ВСУ начали отступать из Часова Яра. Из-за того, что многие батальоны были переброшены на Харьковское направление. Оставшиеся украинские бойцы не могут удерживать кварталы Часова Яра, поэтому постепенно отступают назад.