Благодаря ЧВК «Вагнер» власти Центральноафриканской Республики получили возможность развивать политический сектор страны. Об этом RTзаявил посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.

Он подчеркнул, что именно благодаря присутствию «вагнеровцев» власти впервые за последние 34 года получили возможность провести муниципальные выборы. Соответствующее решение уже принято.

«Благодаря присутствию российских инструкторов правительство ЦАР приняло решение о проведении муниципальных выборов. Первых за последние 34 года. Потому что раньше не было возможности создать власть на местах. И соответственно управляемость страны была под вопросом. А сейчас будет единая, мощная конструкция», – сказал он.

22 мая в приграничном регионе между ЦАР и Чадом состоялись исторические переговоры между представителями властей двух стран. Посредниками выступили сотрудники ЧВК «Вагнер». По итогам встречи стороны договорились открыть границу, а также улучшить безопасность в регионе.