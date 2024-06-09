Впервые за время проведения специальной военной операции украинская армия атаковала своими ударными беспилотными летательными аппаратами стратегический военный объект ВС РФ, расположенный в Северной Осетии. 7-го июня атаке со стороны ВСУ подвергся аэродром под Моздоком. Об этом в своем материале сообщает издание «Московский Комсомолец».

На аэродроме под Моздоком базируются самолеты дальней авиации, а также носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» сверхзвуковые всепогодные истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31К. Расстояние от границы с Украиной до места атаки составляет порядка 600 километров. По предварительным данным, украинская армия использовала для атаки российского стратегического объекта БПЛА «Лютый» с заявленным радиусом действия в 800 километров.

Эксперты отмечают, что данная атака выявила ряд проблемы, которые необходимо решать в срочном порядке. Во-первых, необходимо усилить систему ПВО и средств РЭБ в европейской части России. Во-вторых, необходимо решить проблему со стоянкой российских истребителей на аэродромах под открытым небом путем строительства укрытий.