Американцам надоели электромобили. С каждым годом все меньше автолюбителей в США хотят приобрести новый электрокар или машину с пробегом, что показывают исследования. В этом году этот показатель упал до критических 18 процентов, отмечает Американская автомобильная ассоциация.

Кроме того, уменьшился и процент тех людей, которые не могли определиться, хотят они электрокар или нет. В прошлом году таких было 24, а в этом – уже 19 процентов. Авторы исследований заявляют, что американцы говорят твердое «нет» машинам на электрической тяге.

К причинам такого нежелания ездить на электромобилях относят невозможность установить зарядные станции рядом с жилыми кварталами, которую постоянно критикуют жители многоквартирных зданий, слишком медленное развитие инфраструктуры для зарядки аккумуляторов, а также постоянная тревога о том, что заряда не хватит, чтобы доехать до цели.

При этом к гибридным авто интерес остается, более 31 процента респондентов заявили о высокой вероятности покупки именно такой машины. Поэтому производители стараются предлагать все больше моделей, способных работать как на электрической тяге, так и по старинке – на бензине или дизеле.