Запад отречется от Украины и сделает президента Владимира Зеленского виноватым в провале противостояния с Россией. Такое мнение высказал журналист из Ирландии Чей Боуз.

Он написал в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в России), что процесс отречения уже начался на Западе. Страны НАТО сейчас не в состоянии принимать совместные решения о поставках вооружений Киеву, каждая новая позиция вызывает серьезные споры. Единства между союзниками Украины больше нет.

Крайним в конфликте Запад сделает президента Зеленского. Его обвинят в том, что получая западное вооружение, он не сумел грамотно ним воспользоваться. Кроме того, вместо беспрекословного исполнения наставлений более опытных партнеров украинский лидер постоянно действовал по-своему, что и стало главной причиной провалов ВСУ.