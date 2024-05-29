Супруга известного американского рэп-исполнителя Канье Уэста Бьянка Ценсори не перестает удивлять общественность своими откровенными луками. На днях знаменитость вновь вышла в свет в очень пикантном наряде. Соответствующие снимки опубликовало британское издание The Sun.

Отмечается, что рэпер с женой прибыл во Флоренцию, Италия. Папарацци удалось заснять знаменитую пару во время их прогулки. Бьянка надела белое боди, оголяющее ее ягодицы, а в качестве обуви остановила внимание на черных ботфортах с вырезанными мысами. Модель держала в руках подушку в белой наволочке, прикрывая ею просвечивающую ткань одежды.

Канье Уэст также оделся под стать супруге в цветовой гамме. Он выбрал белые мешковатые брюки и белую толстовку с капюшоном. Также надел и белую обувь в тон к своему образу.

Ранее фотографам удалось подловить Бьянку за рулем автомобиля Porche. Пара вышла из отеля The Chateau Marmont. Модель была одета в привычный для себя наряд – прозрачные колготки без нижнего белья.