Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы России собирают новый ударный кулак около украинской границы. Такое заявление лидер Украины сделал во время своего видеообращения из Харькова, адресованное американскому президенту Джо Байдену, председателю КНР Си Цзиньпину и прочим мировым лидерам, отказавшихся от посещения предстоящего саммита мира в Швейцарии.

«Россия готовится к попытке начать наступление в 90 км к северо-западу от Харькова. У нашей границы собирается ещё одна группировка войск», – заявил президент Украины.

Зеленский заявил о стремлении российских сил к расширению фронта. Он также отметил, что ВСУ на данный момент сдерживают наступление ВС РФ в 60 километрах от места, где якобы сейчас находится Зеленский.

Во время своего обращения украинский лидер пытался надавить на лидеров ведущих стран, чтобы они появились на саммите по украинскому вопросу, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.