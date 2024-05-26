Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отказался вести диалог с Москвой о прекращении огня. На встрече с журналистами из Киргизии, Узбекистана и Казахстана он заявил, что перемирие якобы опасно для Киева.

Россия, по словам Зеленского, хочет использовать прекращение огня для усиления своих позиций. Он уверен, что если бы стороны находились на «линии границ», тогда переговоры имели бы какой-то смысл.

Если учитывать тот факт, что ВС РФ стремительно наступают, а Киев лишь панически заявляет о тяжелом положении в Харьковской области и на Донбассе, можно отметить, что прекращение огня выгодно как раз Украине. Об этом Зеленский старается не упоминать.

Напомним, 20 мая полномочия украинского лидера истекли. Однако он заявляет, что полностью игнорирует любые высказывания о своей нелигитимности и намерен продолжать управлять страной.