В распоряжении ВСУ нет такого количества зенитных ракет, которое помогло бы противодействовать корректируемым авиабомбам России, сенсационно заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

По его словам, КАБы – это сейчас главная проблема, с которой столкнулись ВСУ. Российские ВКС ежемесячно задействуют до 3 тысяч этих авиабомб, бороться с которыми Киев не в состоянии.

Эти боезаряды наносят серьезный урон украинской армии, добавил Зеленский в ходе выступления на пресс-конференции в Испании.

У Киева действительно нет средств противодействия авиабомбам с УМПК, которые активно используются ВС РФ для уничтожения вражеских позиций. Кроме того, модули планирования и коррекции позволяют задействовать эти боеприпасы, не входя в зону действия украинской ПВО, поэтому и с самолетами ВСУ ничего сделать не в состоянии.