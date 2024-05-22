Достаточно громкий международный скандал вызвало решение прокурора Международного уголовного суда (МУС) добиваться ареста израильского правительства. Был запрошен ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и главы Министерства обороны Йоава Галанта. Также ордера запрошены и на лидеров палестинского движения «Хамас».

Соединенные Штаты и ряд их европейских союзников выразили явное негодование такими действиями, так как на одну линию поставили Израиль и движение «Хамас», считающееся на Западе террористической группировкой.

Вашингтон уже заявил о намерении ввести санкции против МУС, но на защиту международной судебной организации стали несколько стран Евросоюза при поддержке главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и Глобальный Юг.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США дали оценку действиям МУС в отношении лидера Израиля и правительства РФ «образцом двойных стандартов и лицемерия».