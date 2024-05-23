Блока Ленинграда войсками Третьего Рейха во время Великой Отечественной войны является актом геноцида против народов Советского Союза. Москва обратилась к Берлину с требованием признать данный факт. Однако власти ФРГ ответили отказом. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Власти ФРГ упорно отказываются официально признавать актами геноцида народов Советского Союза преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в СССР в годы Великой Отечественной войны», – сообщила Захарова.

По ее словам, власти Германии отказываются признавать геноцидом, например, блокаду Ленинграда во времена Великой Отечественной войны. Руководство ФРГ отклонило официальную ноту посольства России в Берлине.

Напомним, что блокада Ленинграда длилась практически 900 дней: с 8-го сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По разным оценкам, в ходе блокады погибло от 400 тысяч до 1,5 миллиона советских граждан.