Самый добрый клоун Юрий Куклачев 12 апреля, в день своего 75-летия внезапно оказался в больнице с диагнозом «обширный инфаркт». Сейчас он уже выписался из больницы и пообщался с журналистами издания «КП».

Он рассказал, что в конце первого отделения исполнял номер с першем «Кот и клоун», в котором необходимо было прыгать на палке. Пять лет назад этот трюк легко давался артисту, поэтому он решил, что и сейчас сможет без проблем его выполнить. Но переоценил свои возможности.

Куклачев сообщил также, что до коронавирусной инфекции никаких проблем с сердцем у него не было. А вот потом они начались. Не исключено, что это тоже сыграло свою роль.

Врачи в больнице заявили об отеке легких и считали, что спасти артиста невозможно. Однако Роман Почивалин, который на протяжении 3 часов делал Куклачеву операцию, сумел совершить чудо. Он не стал делать необходимое в таких случаях шунтирование, так как на это не было времени. Однако поставил пять стентов и спас артиста.

Куклачев рассказал, что после улучшения состояния к нему в больницу приехал SHAMAN, который был 12 апреля на концерте. Он привез доктору, спасшего артиста, 100 роз.