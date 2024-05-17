Наступление российских сил на Харьковскую область было неожиданным для ВСУ. К тому же, именно в этот день украинская армия утратила спутниковую связь на линии фронта, снабжаемую при помощи американских спутниковых антенн Starlink. Как сообщает издание The Washington Post, терминалы Starlink в зоне боевых действий вышли из строя.

По информации американского издания, 10 мая бойцы 125-й бригады теробороны ВСУ, дислоцированные в Харьковской области, столкнулись с проблемой применения разведывательных дронов. Отмечается, что ВС РФ применили РЭБ для создания помех. По итогу украинская сторона в Харьковской области столкнулась с невозможностью осуществлять разведку с помощью БПЛА.

«В какой-то момент мы остались полностью слепы», – приводит издание слова командира подразделения дронов 125-й бригады с позывным Артист.

Украинский военный подчеркнул, что, таким образом, у них пропала возможность знать о перемещении российских войск.